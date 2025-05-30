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В Рязани произошло ДТП с участием курьерского фургона
По словам очевидцев, ДТП произошло около дома № 10 на улице Быстрецкой. Судя по кадрам, столкнулись легковушка и грузовик Ozon. Последний после случившегося опрокинулся. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.

В Рязани произошло ДТП с участием курьерского фургона. Об этом 30 мая РЗН. инфо сообщили читатели.

По словам очевидцев, ДТП произошло около дома № 10 на улице Быстрецкой. Судя по кадрам, столкнулись «Ауди» и грузовик Ozon. Последний после случившегося опрокинулся.

Данных о пострадавших нет.

Официальная информация уточняется.

Позже в пресс-службе Ozon РЗН. инфо сообщили, что в аварии никто не пострадал.

«По предварительной информации, курьер соблюдал все нормы дорожного движения. Товары в грузовике также не пострадали, их уже переложили в другую машину и доставят покупателям вовремя», — отметили в пресс-службе.