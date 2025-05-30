Момент ДТП с участием курьерского фургона в Рязани попал на видео

ДТП произошло в пятницу, 30 мая, на улице Быстрецкой. Столкнулись «Ауди» и грузовик Ozon. На кадрах видно, как легковушка врезается в фургон. После столкновения грузовик опрокинулся. Ранее в пресс-службе Ozon РЗН. инфо прокомментировали ДТП.

Момент ДТП с участием курьерского фургона в Рязани попал на видео. Кадры опубликовали в Telegram-канале «ТОПОР | Новости Рязани».

ДТП произошло в пятницу, 30 мая, на улице Быстрецкой. Столкнулись «Ауди» и грузовик Ozon. На кадрах видно, как легковушка врезается в фургон. После столкновения грузовик опрокинулся.

Ранее в пресс-службе Ozon РЗН. инфо прокомментировали ДТП. Кадры с места происшествия можно посмотреть по ссылке.