В Кремле назвали цель предложенного Россией перемирия
Отмечается, что целью была проверка готовности Киева к поиску мирного урегулирования конфликта. «Мы будем ждать [от Киева] не двусмысленных, а окончательных заявлений, а главное, действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни», — добавил Дмитрий Песков. Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Владимир Зеленский отверг предложение.
В Кремле назвали цель предложенного Россией перемирия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передало его слова РИА Новости в субботу, 3 мая.
Отмечается, что целью была проверка готовности Киева к поиску мирного урегулирования конфликта.
«Мы будем ждать [от Киева] не двусмысленных, а окончательных заявлений, а главное, действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни», — добавил Дмитрий Песков.
Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.
Владимир Зеленский отверг предложение Путина о перемирии.