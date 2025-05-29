В Рязани потушили загоревшийся дом
В четверг, 29 мая, пожарные потушили загоревшийся на улице Чернышевского дом. Напомним, возгорание началось с квартиры на втором этаже, позже огонь перекинулся на крышу здания. Пожар тушили 14 сотрудников МЧС.
В Рязани потушили загоревшийся дом. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».
В четверг, 29 мая, пожарные потушили загоревшийся на улице Чернышевского дом.
Напомним, возгорание началось с квартиры на втором этаже, позже огонь перекинулся на крышу здания. Пожар тушили 14 сотрудников МЧС.