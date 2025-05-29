В МЧС прокомментировали пожар в квартире в Рязани
Информация о случившемся поступила в 14:10. Загорелась квартира в жилом доме на улице Чернышевского. На месте происшествия работает четыре единицы техники и 12 человек. Ранее появилось видео с места происшествия.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС прокомментировали пожар в квартире в Рязани.
Информация о случившемся поступила в 14:10. Загорелась квартира в жилом доме на улице Чернышевского.
На месте происшествия работает четыре единицы техники и 12 человек.
Ранее появилось видео с места происшествия.