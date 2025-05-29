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На «Усадебной тропе» в Рязанской области появятся тротуары, скамейки и ротонда
Согласно сметам, на территории продолжат валку деревьев. Обустроят тротуары и тропинки, лестничные клетки облицуют керамогранитом. На территории поставят чугунные скамейки и урны, цементные вазы для цветов. Кроме того, в работах есть пункт по установке парковой ротонды диаметром 3,8 метра. Территорию благоустроят до 1 сентября 2025 года. Заказчик работ — администрация Сасовского муниципального округа.

В Рязани объявили очередной тендер по благоустройству «Усадебной тропы» близ усадьбы фон дер Лауница в селе Каргашино. Тендер стоимостью четыре миллиона 387 тысяч 636 рублей разместили на сайте госзакупок.

Согласно сметам, на территории продолжат валку деревьев. Обустроят тротуары и тропинки, лестничные клетки облицуют керамогранитом. На территории поставят чугунные скамейки и урны, цементные вазы для цветов. Кроме того, в работах есть пункт по установке парковой ротонды диаметром 3,8 метра.

Территорию благоустроят до 1 сентября 2025 года. Заказчик работ — администрация Сасовского муниципального округа.

Год назад, в мае 2024 года, стало известно, что запланированы работы по благоустройству территории около усадьбы фон дер Лауница. Тогда с помощью бульдозеров и экскаваторов выполнили планировку территории.

В 2018 году в 2018 году в Минкультуры РФ сообщали, что планируют восстановить усадьбу фон дер Лауница 17-ого века. Тогда на территории предложили создать историко-культурный заповедник муниципального значения и частный музей «Усадьба Каргашино — родина Владимира Федоровича фон дер Лауница». Но проект не получил поддержки.