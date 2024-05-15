В Рязанской области благоустроят территорию около усадьбы фон дер Лауница

Срок окончания работ — 1 августа.

В Сасовском районе в селе Каргашино благоустроят территорию около усадьбы фон дер Лауница 17-ого века. Начальная цена тендера по расчистке «Усадебной тропы» на сайте госзакупок — два миллиона 732 тысячи 975 рублей.

Согласно документам, на территории «Усадебной тропы» повалят деревья, выкорчуют пни, вырубят кустарник. Подрядчик вручную должен будет очистить площадь от мелколесья. Вырубленную растительность должны вывезти.

Кроме того, в документах указано, что с помощью бульдозеров и экскаваторов выполнят планировку территории.

Заказчик — администрация Сасовского муниципального округа. Срок окончания работ — 1 августа.

Напомним, в 2018 году в Минкультуры РФ сообщали, что планируют восстановить усадьбу фон дер Лауница 17-ого века. Тогда на территории предложили создать историко-культурный заповедник муниципального значения и частный музей «Усадьба Каргашино — родина Владимира Федоровича фон дер Лауница».

Согласно информации на сайте «Фонд президентских грантов», проект не получил поддержки.

Фотографии с сервиса «Яндекс-карты», датированные 2022-2023 гг.