Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
15°
Чтв, 16
15°
Птн, 17
18°
ЦБ USD 91.26 -0.1 16/05
ЦБ EUR 98.83 0.16 16/05
Нал. USD 87.30 / 100.00 15/05 18:56
Нал. EUR 94.90 / 115.00 15/05 18:56
Новости
Итоги года New
Публикации
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
8 466
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
12 464
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
17 921
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
37 924
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области благоустроят территорию около усадьбы фон дер Лауница
Срок окончания работ — 1 августа.

В Сасовском районе в селе Каргашино благоустроят территорию около усадьбы фон дер Лауница 17-ого века. Начальная цена тендера по расчистке «Усадебной тропы» на сайте госзакупок — два миллиона 732 тысячи 975 рублей.

Согласно документам, на территории «Усадебной тропы» повалят деревья, выкорчуют пни, вырубят кустарник. Подрядчик вручную должен будет очистить площадь от мелколесья. Вырубленную растительность должны вывезти.

Кроме того, в документах указано, что с помощью бульдозеров и экскаваторов выполнят планировку территории.

Заказчик — администрация Сасовского муниципального округа. Срок окончания работ — 1 августа.

Напомним, в 2018 году в Минкультуры РФ сообщали, что планируют восстановить усадьбу фон дер Лауница 17-ого века. Тогда на территории предложили создать историко-культурный заповедник муниципального значения и частный музей «Усадьба Каргашино — родина Владимира Федоровича фон дер Лауница».

Согласно информации на сайте «Фонд президентских грантов», проект не получил поддержки.

Фотографии с сервиса «Яндекс-карты», датированные 2022-2023 гг.