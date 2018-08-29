В Рязанской области восстановят усадьбу фон дер Лауница 17 века. Об этом сообщил
Усадьбу Каргашино выбрали в качестве пилотного объекта для проекта «Возрожденные усадьбы России». Всего правительству Рязанской области предложили рассмотреть десять усадеб, которые восстановят в рамках проекта.
На территории Каргашино предложили создать историко-культурный заповедник муниципального значения и частный музей «Усадьба Каргашино — родина Владимира Федоровича фон дер Лауница».
Реализовать проект возрождения усадьбы и деятельности заповедника и музея поручили ассоциации «Лермонтовское наследие».