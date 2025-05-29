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Малков пообещал, что в 2025 году подготовят регламенты «Есенинской Руси»
«Подготовили цифровую подоснову „Есенинской Руси“, разработали проекты документов, все они сводятся к единому регламенту. Работаем с федеральным Минкультом. Идут согласования финальных редакций регламента. В 2025 году этот вопрос решим. У жителей появится возможность строительства, ремонта и продажи домов в этих местах», — заключил политик.

Павел Малков пообещал, что в 2025 году подготовят регламенты достопримечательного места «Есенинская Русь». Об этом глава региона заявил во время прямого эфира 29 мая.

«Подготовили цифровую подоснову „Есенинской Руси“, разработали проекты документов, все они сводятся к единому регламенту. Работаем с федеральным Минкультом.

Идут согласования финальных редакций регламента. В 2025 году этот вопрос решим. У жителей появится возможность строительства, ремонта и продажи домов в этих местах», — заключил политик.

Напомним, в ноябре 2022 года Малков заявил, что ограничения на территории «Есенинской Руси» нужно пересмотреть. После в Рязани проходил митинг по вопросу ограничений застройки «Есенинской Руси».

Губернатор рассказывал, что ему поступали сотни жалоб от жителей «Есенинской Руси».

В 2023 году вице-губернатор Артем Бранов сообщал, что границы населенных пунктов, которые не соответствуют реальным, будут менять и приводить в соответствии с запросом местных жителей, но границы «Есенинской Руси» не изменят.