Малков сообщил, что ему поступают сотни жалоб от жителей «Есенинской Руси»

Губернатор Павел Малков сообщил, что получает жалобы от жителей Рыбновского района, которые проживают на территории «Есенинской Руси». Об этом он рассказал в пятницу, 25 ноября, на онлайн-трансляции.
«Страдают тысячи людей, так как площадь самых разных ограничений по „Есенинской Руси“ около 50 тысяч га. 42 населенных пункта охвачены этими ограничениями. Люди не могут строить новое жилье и заниматься реконструкцией существующих домов… Они вынуждены отстаивать свои интересы в судах. Это к вопросу здравого смысла, когда бюрократические ограничения начинают влиять на реальную жизнь огромного количества людей», — сообщил Малков.
Он отметил, что при этом нельзя допустить застройку прекрасных мест с «невероятными пейзажами», где родился и вырос Сергей Есенин.
«Должны быть учтены и потребности жителей в развитии территории, и задачи сохранения есенинских мест», — подчеркнул глава региона.
По словам губернатора, проводятся консультации с экспертами и ожидается заключение государственной историко-культурной экспертизы.
«Старт этой работы я дал, она ведется, готовим варианты развития территорий. В течение следующего года мы поэтапно будем этот вопрос решать», — заключил глава региона.
Ранее сообщалось, что в Рязани пройдет митинг по вопросу ограничений застройки «Есенинской Руси».