Волонтеры нашли пропавшего под Рязанью пенсионера

Виктор Трей был обнаружен волонтерами ночью 27 мая. Пропавшего 70-летнего пенсионера искали совместно с кинологами. «Всем ребятам, которые участвовали сегодня в поиске моего отца — огромная благодарность! Без вас он бы не дожил до утра! Нашли живого, укутали, согрели, вызвали скорую — слава Богу за вас! Откровенно говоря, я уже практически попрощался с ним, но когда вы приехали, появилась надежда. Чье то „Ура“ в рацию — лучшее ура, которое я слышал. Спасибо», — написал сын пропавшего. О поисках мужчины объявили днем 27 мая.