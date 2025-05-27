В Рязанском районе пропал 70-летний мужчина
Волонтеры объявили поиски Виктора Трея из деревни Секиотово. Отмечается, что с 27 мая 2025 года его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. Одежда: черный джемпер, черное трико, синие кроссовки.
В Рязанском районе пропал 70-летний мужчина. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт». Волонтеры объявили поиски Виктора Трея из деревни Секиотово.
Отмечается, что с 27 мая 2025 года его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.
Одежда: черный джемпер, черное трико, синие кроссовки.