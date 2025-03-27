В Рязани с 28 марта установят особый противопожарный режим

Согласно документу, на время особого противопожарного режима введут дополнительные меры. Посещать леса смогут только жители Солотчи, госслужащие, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, охотники. Также исключение касается тех, кто охраняет и защищает леса, заготавливает древесину. Запрет распространяется на въезд транспорта, кроме машин экстренных служб и военной техники. Руководители предприятий должны организовать круглосуточное дежурство пожарной техники, иметь запасы воды для тушения, убирать сухую траву.

В Рязани с 28 марта установят особый противопожарный режим. Соответствующее постановление горадминистрации опубликовали «Рязанские ведомости».

Согласно документу, на время особого противопожарного режима введут дополнительные меры.

Посещать леса смогут только жители Солотчи, госслужащие, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, охотники. Также исключение касается тех, кто охраняет и защищает леса, заготавливает древесину.

Запрет распространяется на въезд транспорта, кроме машин экстренных служб и военной техники.

Руководители предприятий должны организовать круглосуточное дежурство пожарной техники, иметь запасы воды для тушения, убирать сухую траву.

Ранее дачникам напомнили о запрете сжигать мусор на торфяных почвах, в условиях особого противопожарного режима, при сильном ветре и под кронами хвойных деревьев.