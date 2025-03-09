Малков поручил установить в Рязани цифровые экраны с фотографиями участников СВО

Год назад в Гвардейском сквере по предложению жен и матерей военнослужащих 137-го полка установили такой цифровой экран с фотографиями бойцов СВО.

Губернатор региона Павел Малков поручил установить в Рязани цифровые экраны с фотографиями участников СВО. Об этом он в воскресенье, 9 марта, сообщил в соцсетях.

Павел Малков посетил Гвардейский сквер. По его словам, территорию привели в порядок 2022 году. Там появились пешеходные дорожки, стенды о защитниках Отечества, освещение, детская и спортивная площадки.

Кроме того, год назад в сквере по предложению жен и матерей военнослужащих 137-го полка установили цифровой экран с фотографиями бойцов СВО.

С коллегами по телефону Павел Малков обсудил дальнейшие работы. Планируется привести в порядок ручей, прилегающий к парку.

«Также поставил задачу — вместе определить другие места в городе, где можно установить такие же цифровые экраны, посвященные нашим защитникам», — заключил Павел Малков.

Фото: Telegram-канал Павла Малкова