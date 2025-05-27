В Рязани появятся новые клумбы

Новые клумбы появятся в Октябрьском сквере, Мамином сквере, на кругу Васильевского проезда и на улице Станкозаводской (напротив детской библиотеки). По данным мэрии, уже специалисты высадили более 300 растений на Московском шоссе и площади Свободы. В Рязани также появятся новые виды растений, выращенные в теплицах МБУ «УДТ» — вербена, годеция, иберис, тимьян, традесканция, астра, тагетис и бегония.