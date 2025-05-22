В Рязани приступили к высадке цветов

Цветники уже есть на площади Победы, улицах Ленина, Почтовой и других. В Нижнем городском парке высадили тюльпаны, нарциссы и люпины. Как отметили в посте, сотрудники продолжат высадку и уход за городскими клумбами.

Городские службы приступили к высадке цветов в Рязани. Об этом 22 мая сообщили в Telegram-канале «МЦУ | Рязань».

Цветники уже есть на площади Победы, улицах Ленина, Почтовой и других. В Нижнем городском парке высадили тюльпаны, нарциссы и люпины.

Как отметили в посте, сотрудники продолжат высадку и уход за городскими клумбами.

Фото и видео: Telegram-канал «МЦУ | Рязань»