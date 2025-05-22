Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 23
23°
Сбт, 24
23°
Вск, 25
23°
ЦБ USD 79.74 -0.01 23/05
ЦБ EUR 90.2 -1.1 23/05
Нал. USD 82.00 / 81.00 22/05 18:30
Нал. EUR 93.16 / 93.30 22/05 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани появится первая в России дорожная сеть для электросамокатов
ГК «Зеленый сад» запланировала реализовать первый в Рос...
Вчера 10:39
1 535
Какой будет набережная на берегу Борковского затона в Рязани
Рязань расположена на Оке, но в городе до сих пор нет н...
19 мая 13:51
16 350
В Рязани прошло двухдневное заседание Российского союза строителей
Насыщенная программа для гостей мероприятий прошла 15 и...
16 мая 18:18
13 620
Убийства на почве ревности. Как распознать в партнере «красные флаги»...
Многим людям свойственна ревность, но иногда она выходи...
14 мая 13:31
18 887
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани приступили к высадке цветов
Цветники уже есть на площади Победы, улицах Ленина, Почтовой и других. В Нижнем городском парке высадили тюльпаны, нарциссы и люпины. Как отметили в посте, сотрудники продолжат высадку и уход за городскими клумбами.

Городские службы приступили к высадке цветов в Рязани. Об этом 22 мая сообщили в Telegram-канале «МЦУ | Рязань».

Цветники уже есть на площади Победы, улицах Ленина, Почтовой и других. В Нижнем городском парке высадили тюльпаны, нарциссы и люпины.

Как отметили в посте, сотрудники продолжат высадку и уход за городскими клумбами.

Фото и видео: Telegram-канал «МЦУ | Рязань»