В мэрии прокомментировали обрыв провода у троллейбуса в Горроще

Восстановительные работы на на подъезде к перекрестку улиц Чкалова и Островского. Аварийная бригада УРТ провела в течение получаса. «Сейчас сеть восстановлена, троллейбусы следуют по маршрутам», — подчеркнули в мэрии.