В мэрии прокомментировали обрыв провода у троллейбуса в Горроще
Восстановительные работы на на подъезде к перекрестку улиц Чкалова и Островского. Аварийная бригада УРТ провела в течение получаса. «Сейчас сеть восстановлена, троллейбусы следуют по маршрутам», — подчеркнули в мэрии.
В мэрии прокомментировали обрыв провода у троллейбуса в Горроще. Информацию дали РЗН. Инфо в пресс-службе горадминистрации.
Восстановительные работы на на подъезде к перекрестку улиц Чкалова и Островского. Аварийная бригада УРТ провела в течение получаса.
«Сейчас сеть восстановлена, троллейбусы следуют по маршрутам», — подчеркнули в мэрии.