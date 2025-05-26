В Горроще у троллейбуса оборвался провод

Дорожное происшествие случилось на подъезде к перекрестку улиц Чкалова и Островского. «Пока аварийная бригада едет, водитель троллейбуса контролирует, чтобы никто не наехал на провод», — говорится в посте. По данным сервиса «Яндекс. Карты», на участке образовался затор. Ранее на перекрестке Ленина и Соборной встал автобус.

В Горроще у троллейбуса оборвался провод. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщили очевидцы в группе «ПУВР» ВКонтакте.

Дорожное происшествие случилось на подъезде к перекрестку улиц Чкалова и Островского.

«Пока аварийная бригада едет, водитель троллейбуса контролирует, чтобы никто не наехал на провод», — говорится в посте.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», на участке образовался затор.

Ранее на перекрестке Ленина и Соборной встал автобус.

Фото: скриншот с городских камер и паблик «ПУВР» ВКонтакте.