В центре Рязани на перекрестке встал автобус
Инцидент произошел на пересечении улиц Ленина и Соборной. Другим участникам дорожного движения приходится объезжать транспорт. «Потек радиатор, ждем пробки», — сказано в посте.
В центре Рязани на перекрестке встал автобус № 17. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщает Telegram-канал «аТипичная Рязань 18+".
Инцидент произошел на пересечении улиц Ленина и Соборной. Другим участникам дорожного движения приходится объезжать транспорт.
«Потек радиатор, ждем пробки», — сказано в посте.
Фото: скриншот с городских камер.