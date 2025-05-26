Над Рязанской областью уничтожили беспилотники

С 20:00 25 мая дежурными средствами ПВО над российскими регионами перехвачены и уничтожены 96 украинских БПЛА самолетного типа. Из них два — над Рязанской областью.

Над Рязанской областью уничтожили беспилотники. Об этом сообщило Минобороны в соцсетях.

С 20:00 25 мая дежурными средствами ПВО над российскими регионами перехвачены и уничтожены 96 украинских БПЛА самолетного типа. Из них два — над Рязанской областью.

31 беспилотник сбили над Брянской областью, 16 — над Белгородской областью, 11 — над Курской областью, девять — над Тульской областью, восемь — над Орловской областью, шесть — над территорией московского региона, пять — над Калужской областью, четыре — над Ивановской областью, два — над Владимирской областью, по одному — над Ярославской областью и Татарстаном.

Напомним, с 25 мая в Рязани и области объявлена угроза атаки БПЛА.

Позже власти прокомментировали атаку на регион.