В Рязани объявили угрозу атаки БПЛА

Сообщение об угрозе атаки беспилотников поступило в 17:19. «Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“», — говорится в сообщении.