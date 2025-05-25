В Рязани объявили угрозу атаки БПЛА
Сообщение об угрозе атаки беспилотников поступило в 17:19. «Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“», — говорится в сообщении.
В Рязани 25 мая объявили угрозу атаки БПЛА. Соответствующую информацию предоставили в РСЧС.
Сообщение об угрозе атаки беспилотников поступило в 17:19.
«Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“», — говорится в сообщении.
Ранее опасность объявляли на территории региона.