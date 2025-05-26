Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область
«Уничтожено два БПЛА над территорией Рязанской области. Ущерба и пострадавших нет», — написал глава региона. Напомним, с 20:00 25 мая над российскими регионами сбили 96 беспилотников. Из них два — над Рязанской областью.
Губернатор региона Павел Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область. Соответствующую информацию он разместил в соцсетях.
«Уничтожено два БПЛА над территорией Рязанской области. Ущерба и пострадавших нет», — написал глава региона.
Напомним, с 20:00 25 мая над российскими регионами сбили 96 беспилотников. Из них два — над Рязанской областью.