Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область

«Уничтожено два БПЛА над территорией Рязанской области. Ущерба и пострадавших нет», — написал глава региона. Напомним, с 20:00 25 мая над российскими регионами сбили 96 беспилотников. Из них два — над Рязанской областью.