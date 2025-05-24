В Рязани трое мужчин избивали и удерживали участника СВО, вымогая деньги

В сети появилась информация, что в марте 2025 года в Рязани трое фигурантов, в числе которых лица неславянской внешности, напали на мужчину. После они на протяжении нескольких часов удерживали участника СВО в салоне автомобиля, избивая и требуя передачи денег, полученных военнослужащим из-за частичной потери ноги во время боевых действий. В СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело. Председатель следкома Александр Бастрыкин потребовал доклад об установленных обстоятельствах.