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Опубликованы новые подробности избиения участника СВО в Рязани
Как указано в посте, военный из Рязани Станислав М. во время боевых действий лишился правой ноги. После госпиталя вернулся домой. Отмечается, что он должен был получить выплату за ранение, о чем узнал Никита Б. и решил устроить засаду. «[Рязанца] заманили на встречу, напали из кустов и с 22:00 вечера до 4:00 утра удерживали в машине и избивали», — говорится в сообщении. Уточняется, что злоумышленники требовали отдать им 600 тысяч рублей, которые молодой человек получил за ранение. В публикации также сказано, что личность одного из нападавших пока не установлена. Никиту Б. задержали, заключили в посте. Ранее стало известно, что в Рязани трое мужчин избивали и удерживали участника СВО, вымогая деньги. Информационный СК России сообщал, что возбуждено уголовное дело.

Опубликованы новые подробности избиения участника СВО в Рязани. Их разместили в Telegram-канале «Многонационал».

Как указано в посте, военный из Рязани Станислав М. во время боевых действий лишился правой ноги. После госпиталя вернулся домой. Отмечается, что он должен был получить выплату за ранение, о чем узнал Никита Б. и решил устроить засаду.

«[Рязанца] заманили на встречу, напали из кустов и с 22:00 вечера до 4:00 утра удерживали в машине и избивали», — говорится в сообщении.

Уточняется, что злоумышленники требовали отдать им 600 тысяч рублей, которые молодой человек получил за ранение.

В публикации также сказано, что личность одного из нападавших пока не установлена. Никиту Б. задержали, заключили в посте.

Ранее стало известно, что в Рязани трое мужчин избивали и удерживали участника СВО, вымогая деньги. Информационный центр СК России сообщал, что возбуждено уголовное дело.

Фото: Telegram-канал «Многонационал»