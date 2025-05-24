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Рязанцы сообщили, что их не пускали на бесплатный концерт Клавы Коки
Концерт прошел вечером в субботу, 24 мая, около стадиона «Рязань Арена». По словам рязанцев, некоторых не пускали на выступление из-за нехватки мест. «Говорят, что нет мест», — сообщили очевидцы. На кадрах видно, что около арочных металлодетекторов на Лыбедском бульваре собрались десятки людей. Ранее на Лыбедском бульваре засняли многометровую очередь. Сотни рязанцев собрались на концерт Клавы Коки.

Рязанцы сообщили, что их не пускали на бесплатный концерт Клавы Коки. Пост об этом опубликован в соцсетях.

Концерт прошел вечером в субботу, 24 мая, около стадиона «Рязань Арена». По словам рязанцев, некоторых не пускали на выступление из-за нехватки мест.

«Говорят, что нет мест», — сообщили очевидцы.

На кадрах видно, что около арочных металлодетекторов на Лыбедском бульваре собрались десятки людей.

Напомним, хедлайнер фестиваля ГТО в Рязани Клава Кока выступила около стадиона «Рязань Арена» в субботу, 24 мая. На концерт собрались сотни рязанцев, на Лыбедском бульваре образовалась многометровая очередь.