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В Рязани начался концерт Клавы Коки
Выступление задержали на 20 минут. Около сцены собрались сотни рязанцев. Концерт открылся песней «Мне пох», далее прозвучали треки «Самолет», «Влюблена в МДК», «Ты грустишь» и другие. Ранее на Лыбедском бульваре в центре Рязани засняли многометровую очередь.

Около стадиона «Рязань Арена» вечером в субботу, 24 мая, на фестивале ГТО начался концерт Клавы Коки. Об этом РЗН. инфо сообщили читатели.

Выступление задержали на 20 минут. Около сцены собрались сотни рязанцев.

Концерт открылся песней «Мне пох», далее прозвучали треки «Самолет», «Влюблена в МДК», «Ты грустишь» и другие.

Ранее на Лыбедском бульваре в центре Рязани засняли многометровую очередь.