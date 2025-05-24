На Солотчинском шоссе произошло второе ДТП

Отмечается, что в субботу, 24 мая, на Солотчинском шоссе столкнулись четыре автомобиля. Одна из легковушек получила серьезные механические повреждения. По словам очевидцев, движение перекрыто. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется. Ранее в редакцию РЗН. инфо читатели сообщили, что на Солотчинском мосту столкнулись две легковушки. На месте образовалась пробка.

На Солотчинскому шоссе произошло второе ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.

Отмечается, что в субботу, 24 мая, на Солотчинском шоссе столкнулось более четырех автомобилей. Одна из легковушек получила серьезные механические повреждения.

Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.

РЗН. инфо сообщили читатели, что на выезде из Рязани в сторону Солотчи образовался транспортный коллапс. По данным «Яндекс Карт», движение затруднено на самом Солотчинском шоссе, на Северной окружной, Муромском шоссе, а также на улице Есенина.

Ранее стало известно, что на Солотчинском мосту столкнулись две легковушки. На месте собиралась пробка.

Фото: Telegram-канал «Вестник Рязани»