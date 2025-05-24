На Солотчинском мосту из-за ДТП образовалась пробка

Авария случилась в субботу, 24 мая, на мосту через Оку в сторону Солотчи. Столкнулись две легковушки. По словам очевидцев, образовалась пробка. Официальная информация уточняется.

На Солотчинском мосту произошло ДТП. Об этом РЗН. инфо сообщили читатели.

Авария случилась в субботу, 24 мая, на мосту через Оку в сторону Солотчи. Столкнулись две легковушки.

По словам очевидцев, образовалась пробка.

Официальная информация уточняется.

Позже стало известно, что на Солотчинском шоссе произошло еще одно ДТП. По словам очевидцев, образовался транспортный коллапс.