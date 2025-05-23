На трассе в Рязанской области после ДТП загорелся автомобиль

Отмечается, что авария случилась в пятницу, 23 мая, вблизи деревни Кобылинка Клепиковского района. На кадрах видно, что автомобиль охвачен огнем. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают экстренные службы.

На трассе в Рязанской области после ДТП загорелся автомобиль. Об этом сообщается в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».

Отмечается, что авария случилась в пятницу, 23 мая, вблизи деревни Кобылинка Клепиковского района.

На кадрах видно, что автомобиль охвачен огнем.

Информация о пострадавших не поступала. На месте работают экстренные службы.