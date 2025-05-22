В Рязанской области снова объявили угрозу атаки БПЛА

Угрозу атаки объявили в 17:09. «Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Рязанской области. Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — говорится в сообщении. Напомним, в 15:59 22 мая угрозу атаки БПЛА на территории Рязани и Рязанской области отменили.

В Рязанской области 22 мая снова объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.

Угрозу атаки объявили в 17:09.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Рязанской области. Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — говорится в сообщении.

Напомним, в 15:59 22 мая угрозу атаки БПЛА на территории Рязани и Рязанской области отменили.