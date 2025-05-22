После работы ПВО рязанцев предупредили об угрозе атаки БПЛА

Угрозу атаки объявили в 13:08 22 мая. Она действует на территории Рязани и Рязанской области. Жителей просят не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». Ранее в Рязани раздались более 10 громких хлопков.