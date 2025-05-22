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Над Рязанью снова раздались громкие хлопки
В четверг, 22 мая, над Рязанью раздалось 10-12 громких хлопков. Предварительно, над городом работало ПВО. Напомним, в регионе продолжает действовать угроза атаки БПЛА. 21 мая над Рязанской областью сбили 15 беспилотников.

Над Рязанью снова раздались громкие хлопки. Об этом редакции РЗН. инфо сообщили читатели.

В четверг, 22 мая, над Рязанью раздалось 10-12 громких хлопков. Предварительно, над городом работало ПВО.

Напомним, в регионе продолжает действовать угроза атаки БПЛА. 21 мая над Рязанской областью сбили 15 беспилотников.