Над Рязанью снова раздались громкие хлопки
В четверг, 22 мая, над Рязанью раздалось 10-12 громких хлопков. Предварительно, над городом работало ПВО. Напомним, в регионе продолжает действовать угроза атаки БПЛА. 21 мая над Рязанской областью сбили 15 беспилотников.
Над Рязанью снова раздались громкие хлопки. Об этом редакции РЗН. инфо сообщили читатели.
В четверг, 22 мая, над Рязанью раздалось 10-12 громких хлопков. Предварительно, над городом работало ПВО.
Напомним, в регионе продолжает действовать угроза атаки БПЛА. 21 мая над Рязанской областью сбили 15 беспилотников.