Власти прокомментировали третью атаку БПЛА на Рязанскую область

«Очередная воздушная атака на Рязанскую область оказалась безрезультатной. Уничтожены еще два вражеских беспилотника. Пострадавших и материального ущерба нет. Спасибо нашим бойцам ПВО и РЭБ за слаженную работу и защиту региона!» — написал глава региона. Напомним, ночью и утром 21 мая над Рязанской областью сбили по три БПЛА. Губернатор региона Павел Малков сообщал, что разрушений и пострадавших нет. Позже стало известно, что с 11:30 до 15:00 над территорией региона сбили еще два дрона.

Власти прокомментировали третью атаку БПЛА на Рязанскую область. Соответствующую информацию разместил в соцсетях губернатор региона Павел Малков.

«Очередная воздушная атака на Рязанскую область оказалась безрезультатной. Уничтожены еще два вражеских беспилотника. Пострадавших и материального ущерба нет. Спасибо нашим бойцам ПВО и РЭБ за слаженную работу и защиту региона!» — написал глава региона.

Напомним, ночью и утром 21 мая над Рязанской областью сбили по три БПЛА. Губернатор региона Павел Малков сообщал, что разрушений и пострадавших нет.

Позже стало известно, что с 11:30 до 15:00 над территорией Рязанской области сбили еще два дрона.