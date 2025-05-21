Власти прокомментировали третью атаку БПЛА на Рязанскую область
«Очередная воздушная атака на Рязанскую область оказалась безрезультатной. Уничтожены еще два вражеских беспилотника. Пострадавших и материального ущерба нет. Спасибо нашим бойцам ПВО и РЭБ за слаженную работу и защиту региона!» — написал глава региона. Напомним, ночью и утром 21 мая над Рязанской областью сбили по три БПЛА. Губернатор региона Павел Малков сообщал, что разрушений и пострадавших нет. Позже стало известно, что с 11:30 до 15:00 над территорией региона сбили еще два дрона.
Власти прокомментировали третью атаку БПЛА на Рязанскую область. Соответствующую информацию разместил в соцсетях губернатор региона Павел Малков.
«Очередная воздушная атака на Рязанскую область оказалась безрезультатной. Уничтожены еще два вражеских беспилотника. Пострадавших и материального ущерба нет. Спасибо нашим бойцам ПВО и РЭБ за слаженную работу и защиту региона!» — написал глава региона.
Напомним, ночью и утром 21 мая над Рязанской областью сбили по три БПЛА. Губернатор региона Павел Малков сообщал, что разрушений и пострадавших нет.
Позже стало известно, что с 11:30 до 15:00 над территорией Рязанской области сбили еще два дрона.