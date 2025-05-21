В Рязанской области начали ликвидировать обломки БПЛА

Там напомнили, что 21 мая силами РЭБ и ПВО 21 мая над регионом сбили восемь БПЛА. «На территории населенных пунктов проводится работа по обезвреживанию и ликвидации обломков. Если вы увидели обломок — приближаться к нему нельзя! Необходимо отойти минимум на 100 метров и позвонить по номеру 112», — отметили в оперштабе.