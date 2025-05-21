Обнаружено тело пропавшего рязанца

Мужчине было 34 года. Он пропал 8 мая 2025 года. В среду, 21 мая, поисковики сообщили, что рязанец погиб. Подробности поисков не разглашаются. Ранее стало известно, что в Рязани начали набирать водолазов для поиска пропавшего мужчины

Обнаружено тело пропавшего рязанца Николая О. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт» в соцсетях.

Мужчине было 34 года. Он пропал 8 мая 2025 года. В среду, 21 мая, поисковики сообщили, что рязанец погиб.

Подробности поисков не разглашаются.

Ранее стало известно, что в Рязани начали набирать водолазов для поиска пропавшего Николая О.