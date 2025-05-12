В Рязани пропал 34-летний Николай Окунцов
С 8 мая 2025 года местонахождение мужчины неизвестно. Приметы: рост 187 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Одежда: сине-бирюзовое поло, серая толстовка, синие джинсы, белые кроссовки. Любую информацию о пропавшем просят сообщать по номеру 8 (800)700-54-52 или 112.
В Рязани пропал 34-летний Николай Окунцов. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт».
С 8 мая 2025 года местонахождение мужчины неизвестно.
Приметы: рост 187 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.
Одежда: сине-бирюзовое поло, серая толстовка, синие джинсы, белые кроссовки.
Любую информацию о пропавшем просят сообщать по номеру 8 (800)700-54-52 или 112.