В Рязани начали набирать водолазов для поиска пропавшего мужчины

Отмечается, что искать в реке Трубеж будут тело 34-летнего Николая Окунцова, который пропал 8 мая. Обследование водоема проведут в субботу, 17 мая.

В Рязани начали набирать водолазов для поиска пропавшего мужчины. Об этом сообщается в группе «Доброволецъ» «ВКонтакте».

Отмечается, что искать в реке Трубеж будут тело 34-летнего Николая Окунцова, который пропал 8 мая.

Обследование водоема проведут в субботу, 17 мая.

Волонтеры сообдили, что очень нужны люди: