В Рязани начали набирать водолазов для поиска пропавшего мужчины
Отмечается, что искать в реке Трубеж будут тело 34-летнего Николая Окунцова, который пропал 8 мая. Обследование водоема проведут в субботу, 17 мая.
В Рязани начали набирать водолазов для поиска пропавшего мужчины. Об этом сообщается в группе «Доброволецъ» «ВКонтакте».
Отмечается, что искать в реке Трубеж будут тело 34-летнего Николая Окунцова, который пропал 8 мая.
Обследование водоема проведут в субботу, 17 мая.
Волонтеры сообдили, что очень нужны люди:
- водолазы и дайверы со своим снаряжением;
- подводные охотники со своим снаряжением;
- операторы эхолотов со своим оборудованием;
- судоводители со своими лодками.