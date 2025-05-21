Над Рязанской областью сбили БПЛА

С 15.00 до 18.00 21 мая средствами ПВО уничтожены и перехвачены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 11 беспилотников сбили над территорией Орловской области, по 5 — над Брянской и Курской областями, 4 — над Московским регионом, 2 — Тульской областью, по 1 — над Владимирской, Калужской и Рязанской областями. Напомним, за сутки над Рязанской областью сбили уже 8 БПЛА. Специалисты приступили к ликвидации обломков.

Над Рязанской областью сбили еще один беспилотник. Об этом сообщает Минобороны.

В ведомстве рассказали, что с 15.00 до 18.00 21 мая средствами ПВО уничтожены и перехвачены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

11 беспилотников сбили над территорией Орловской области, по 5 — над Брянской и Курской областями, 4 — над Московским регионом, 2 — Тульской областью, по 1 — над Владимирской, Калужской и Рязанской областями.

Напомним, за сутки над Рязанской областью сбили уже 8 БПЛА. Специалисты приступили к ликвидации обломков.