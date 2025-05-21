Арцыбашев хотел потратить вырученные с мошеннической сделки деньги на новый BMW

21 мая в Рязани состоялось очередное заседание по делу о мошенничестве с закупкой коммунальной техники. В суде зачитали показания менеджера ООО «Меркатор Холдинг» Артура Сидорова. Он рассказал, что перед сделкой Арцыбашев намекнул ему, что хочет заработать и главным условием является выплата ему 9 миллионов рублей. Арцыбашев также пояснил Сидорову, что деньги нужны ему для покупки автомобиля BMW Х7 в белом цвете в полной комплектации. «Он говорил об этой машине с горящими глазами, говорил, что хочет данную модель с белым кожаным салоном и кучей дополнительных опций, — отметил Сидоров в показаниях.

Арцыбашев хотел потратить вырученные с мошеннической сделки деньги на новый BMW. Об этом сообщает РИА «МедиаРязань».

21 мая в Рязани состоялось очередное заседание по делу о мошенничестве с закупкой коммунальной техники. В суде зачитали показания менеджера ООО «Меркатор Холдинг» Артура Сидорова. Тот заявил, что находился под давлением экс-советника бывшего вице-губернатора области Владимира Арцыбашева.

Сидоров рассказал, что перед сделкой Арцыбашев намекнул ему, что хочет заработать и главным условием является выплата ему 9 миллионов рублей. Менеджеру рассказали о схеме для получения данной суммы, о создании нескольких коммерческих предложений и наценки.

Арцыбашев также пояснил Сидорову, что деньги нужны ему для покупки автомобиля BMW Х7 в белом цвете в полной комплектации.

«Он говорил об этой машине с горящими глазами, говорил, что хочет данную модель с белым кожаным салоном и кучей дополнительных опций, — отметил Сидоров в показаниях.

На заседании были предоставлены сведения о приобретенном Арцыбашевым 7 марта 2020 года автомобиле.

В показаниях Сидорова также говорится, что Арцыбашев вымогал у него деньги от сделки, угрожая, что тот никогда не продаст свою технику, о нем будут отзываться, как о недобросовестном поставщике, и в случае отказа «может даже не соваться на аукционы в области.

Отмечается, что Сидоров передал деньги Арцыбашеву на его квартире, себе никаких средств не оставил, хотел разорвать с ним всякие отношения, так как понимал, что ничего хорошего не получится, подозревал, что сам факт разговора с Арцыбашевым, делает его соучастником преступной схемы.

Ранее Арцыбашев рассказал, как передавал Грекову откат через туалет.