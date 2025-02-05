Арцыбашев: передавал Грекову откат за коммунальную технику через туалет

Владимир Арцыбашев начал давать свидетельские показания по делу о мошенничестве при закупке коммунальной техники в 2020 году, фигурантами которого, кроме него, являются экс-начальник управления благоустройства Рязани Юрий Фурфурак, гендиректор петербургской фирмы ООО «ФГК» Евгений Алексеев, сотрудник фирмы-производителя спецтехники «Меркатор Холдинг» Артур Сидоров.

Арцыбашев начал давать свидетельские показания по делу о закупке коммунальной техники в Рязани. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязинформбюро».

Владимир Арцыбашев начал давать свидетельские показания по делу о мошенничестве при закупке коммунальной техники в 2020 году, фигурантами которого, кроме него, являются экс-начальник управления благоустройства Рязани Юрий Фурфурак, гендиректор петербургской фирмы ООО «ФГК» Евгений Алексеев, сотрудник фирмы-производителя спецтехники «Меркатор Холдинг» Артур Сидоров.

Арцыбашев заявил, что ему предложили вернуть часть денег в виде «отката».

"Определил машину, которая была наиболее эффективной, видел эту машину на выставке в Москве, где и познакомился с менеджером «Меркатор Холдинг» Артуром Сидоровым. Встретился с ним, поставил задачу, что нужна машина конкретная, укомплектована по высшему классу. Сидоров определился с ценой, в пределах 10 млн рублей. Задал вопрос по поводу отката: «сколько?», получил ответ: «десять». Сидоров ответил, что больше пяти он не сможет. Вернулся к Грекову и доложил, что возврат возможен в пределах 5%. Он спросил почему, я ответил, что лучше меньше, но надежнее. Надежность закончилась тем, что я стою перед вами", — заявил он.

Арцыбашев объяснил, что деньги от «отката» требовались Грекову на новогодние мероприятия — подарки и организацию банкетов.

«Греков мне рисовал радужную перспективу моей дальнейшей жизни в Рязани, обещал должность на уровне замгубернатора и то, что будет возможность заработать стаж. Я надеялся, что он выполнит свои обещания, и я считал, что я ему неким образом обязан», — так свидетель пояснил гособвинителю, зачем согласился в это ввязываться.

Он также объяснил прокурору, что задача экс-руководителя управления благоустройства города Юрия Фурфурака была четко организовать действия по закупке конкретных машин.

«Данную машину сделать другие заводы, кроме компании „Меркатор Холдинг“, не могли, потому и выиграть торги не мог никто, кроме данной организации. Инициатива, что закупкой будет заниматься именно Фурфурак, исходила от Грекова. При этом Фурфурак не был осведомлен, что часть средств должна была вернуться в виде отката», — пояснил он.

Арцыбашев признался, что сам на долю с «отката» не рассчитывал, так как просили 10%, а получилось 5%. В итоге Арцыбашев получил от Артура Сидорова 3 млн рублей.

На вопрос гособвинителя об инициаторе преступления, Арцыбашев ответил, что идея принадлежала Грекову, без руководящей роли Грекова преступление было бы невозможно.

В целях конспирации деньги, полученные от менеджера фирмы «Меркатор Холдинг» Артура Сидорова, Арцыбашев передал Грекову через персональный туалет в кабинете бывшего вице-губернатора, куда зашёл во время очередной планерки и положил пакет с деньгами в шкаф.