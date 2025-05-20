В Рязанской области в ДТП пострадали два человека

Авария случилась 20 мая в 15:10 в деревне Ашуково Касимовского округа. Столкнулись «Хонда», за рулем которой был 52-летний мужчина, и «Шевроле» под управлением 70-летнего жителя. Водитель и пассажирка последнего автомобиля пострадали. Они обращались за медпомощью. Проводится проверка.

В Рязанской области в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщили в Telegram-канале «Автоклуб Касимова».

Авария случилась 20 мая в 15:10 в деревне Ашуково Касимовского округа. Столкнулись автомобиль «Хонда», за рулем которого был 52-летний мужчина, и «Шевроле» под управлением 70-летнего жителя.

Водитель и пассажирка последнего автомобиля пострадали. Они обращались за медпомощью.

Проводится проверка.

Позже появились фото с места.