Опубликованы фото с места ДТП, в котором пострадали двое рязанцев

ДТП произошло 20 мая в 15:10 в деревне Ашуково Касимовского округа. Сообщалось, что столкнулись «Хонда», за рулем которой был 52-летний мужчина, и «Шевроле» под управлением 70-летнего жителя. В результате аварии пострадали водитель и пассажирка последнего автомобиля. Они обращались за медпомощью.

Опубликованы фото с места ДТП, в котором пострадали двое рязанцев. Их разместили в Telegram-канале «Автоклуб «Касимов».

ДТП произошло 20 мая в 15:10 в деревне Ашуково Касимовского округа. Сообщалось, что столкнулись автомобиль «Хонда», за рулем которого был 52-летний мужчина, и «Шевроле» под управлением 70-летнего жителя.

В результате аварии пострадали водитель и пассажирка последнего автомобиля. Они обращались за медпомощью.

Фото: Telegram-канал «Автоклуб «Касимов»