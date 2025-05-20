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В Рязани гостиницам упростят правила подачи деклараций по турналогу
Как сообщил бизнес-омбудсмен Михаил Пронин, Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, которые упростят для гостиниц правила сдачи декларации. Законопроект размещен на Едином портале для размещения проектов нормативных актов. «Сейчас, если гостиница зарегистрирована в нескольких налоговых органах в одном муниципалитете, ей нужно уведомлять все органы о том, куда сдает декларацию. После изменений будет достаточно уведомить только выбранный налоговый орган», — пояснил Михаил Пронин.

В Рязани гостиничному бизнесу упростят правила подачи деклараций по туристическому налогу. Об этом в соцсетях рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Михаил Пронин.

Как сообщил бизнес-омбудсмен, Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, которые упростят для гостиниц правила сдачи декларации. Законопроект размещен на Едином портале для размещения проектов нормативных актов.

«Сейчас, если гостиница зарегистрирована в нескольких налоговых органах в одном муниципалитете, ей нужно уведомлять все органы о том, куда сдает декларацию. После изменений будет достаточно уведомить только выбранный налоговый орган», — пояснил Михаил Пронин.

Еще одно изменение — разрешается дифференцировать ставки туристического налога не только по типам средств размещения, но и с учетом сезонности: по кварталам и месяцам.

Напомним, с 1 января 2025 года в Рязани введен туристический налог, который распространяется на организации, предоставляющие услуги по временному проживанию. Ставка сейчас составляет 1%.

Благодаря турналогу Рязань получила семь миллионов рублей.