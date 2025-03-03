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На благоустройство общественных мест в Рязанской области выделили 226 миллионов
На благоустройство общественных территорий в Скопине и Кораблине выделили 226 миллионов 778 тысяч рублей.

На благоустройство общественных территорий в Скопине и Кораблине выделили 226 миллионов 778 тысяч рублей. Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок.

Согласно документам, «Гончарную сказку Скопина» на Красной площади благоустроят за 133 миллиона 979 тысяч рублей.

Подрядчик уложит покрытие спортивных площадок, пешеходных зон и проезжих частей, установит бордюры и малые архитектурные формы, выполнит работы по озеленению территории. В пределах «Гончарной сказки Скопина» появятся амфитеатр, парклет, теннисные столы, баскетбольные и бадминтонные стойки, информационные стелы.

Срок выполнения работ — до 1 октября 2025 года. Заказчиком выступила администрация Скопина.

Благоустройство Центрального городского парка в Кораблине выполнят за 92 миллиона 798 тысяч рублей.

Согласно документам, подрядчик проведет работы по наружному освещению, водоснабжению, подключит камеры видеонаблюдения.

В парке установят скамейки, уличные тренажеры, сетку для бадминтона, выставочные стенды, качели, многофункциональный павильон, а также светодинамический фонтан.

Работы завершат до 20 октября 2025 года. Заказчик — администрация Кораблинского округа.

Ранее стало известно, что на благоустройство набережной в Спасске-Рязанском выделили 90 миллионов рублей.