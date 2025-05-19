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Умер артист балета и педагог Большого театра Юрий Владимиров
Танцовщик ушел из жизни в возрасте 83 лет. Владимиров — народный артист СССР. Среди его партий — Спартак и Иван Грозный в постановках Юрия Григоровича, о смерти которого стало известно ранее.

Умер артист балета и педагог Большого театра Юрий Владимиров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Большого театра.

Танцовщик ушел из жизни в возрасте 83 лет.

Владимиров — народный артист СССР. Среди его партий — Спартак и Иван Грозный в постановках Юрия Григоровича, о смерти которого стало известно ранее.