Умер артист балета и педагог Большого театра Юрий Владимиров
Танцовщик ушел из жизни в возрасте 83 лет. Владимиров — народный артист СССР. Среди его партий — Спартак и Иван Грозный в постановках Юрия Григоровича, о смерти которого стало известно ранее.
Умер артист балета и педагог Большого театра Юрий Владимиров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Большого театра.
Танцовщик ушел из жизни в возрасте 83 лет.
Владимиров — народный артист СССР. Среди его партий — Спартак и Иван Грозный в постановках Юрия Григоровича, о смерти которого стало известно ранее.