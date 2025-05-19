Скончался главный балетмейстер Большого театра Юрий Григорович

Хореографа не стало на 99 году жизни. Среди его оригинальных постановок — знаменитые «Спартак» и «Иван Грозный». Кроме того, Григорович создал редакции таких классических балетов, как «Спящая красавица», «Ромео и Джульетта», «Лебединое озеро», «Дон Кихот». За постановку балета «Спартак» Григорович в 1970-м был удостоен Ленинской премии. Среди множества его наград — орден «За заслуги перед Отечеством» I степени и орден Андрея Первозванного.

Скончался главный балетмейстер Большого театра Юрий Григорович. Об этом пишет РИА Новости.

Выдающегося хореографа XX века не стало на 99 году жизни.

Среди его оригинальных постановок — знаменитые «Спартак» и «Иван Грозный». Кроме того, Григорович создал редакции таких классических балетов, как «Спящая красавица», «Ромео и Джульетта», «Лебединое озеро», «Дон Кихот».

За постановку балета «Спартак» Григорович в 1970-м был удостоен Ленинской премии. Среди множества его наград — орден «За заслуги перед Отечеством» I степени и орден Андрея Первозванного.

Фото: РИА Новости.