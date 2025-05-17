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Песков: Россия передаст Украине перечень условий для прекращения огня
По словам Пескова, Россия и Украина уже договорились обменяться перечнями условий. Он подчеркнул, что работа в этом направлении ведется. «Что там будет именно, наверное, анонсировать не стоит, переговоры все-таки идут и должны идти в закрытом режиме», — отметил Песков, отвечая на вопрос, будет ли Москва при подготовке документа брать за основу стамбульские договоренности 2022 года с учетом сегодняшних реалий на земле. Напомним, переговоры состоялись 16 мая в Стамбуле. Киев запросил встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия передаст Украине перечень условий для прекращения огня. Его слова передало ТАСС в субботу, 17 мая.

По словам Пескова, Россия и Украина уже договорились обменяться перечнями условий.

Он подчеркнул, что работа в этом направлении ведется.

«Что там будет именно, наверное, анонсировать не стоит, переговоры все-таки идут и должны идти в закрытом режиме», — отметил Песков, отвечая на вопрос, будет ли Москва при подготовке документа брать за основу стамбульские договоренности 2022 года с учетом сегодняшних реалий на земле.

Напомним, переговоры состоялись 16 мая в Стамбуле. Киев запросил встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.