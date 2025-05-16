Переговоры России и Украины завершились

По данным издания, российская делегация взяла паузу во время переговоров с Украиной в Стамбуле. «Пока не известно, покинет ли российская делегация сегодня Турцию», — отметили в посте. По данным RT, на переговорах в Стамбуле достигнута договоренность об обмене пленными по формуле 1 000 на 1 000.