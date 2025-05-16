Киев запросил встречу Путина и Зеленского

Отмечается, что во время переговоров Киев запросил встречу глав государств. «Россия приняла это к сведению. Россия и Украина договорились детально прописать свои предложения по установлению прекращения огня», — заявил Владимир Мединский. Он отметил, что переговоры продолжатся после того, как обе стороны представят свое видение возможного прекращения огня. Напомним, по итогу переговоров Россия и Украина договорились об обмене пленными по формуле 1 000 на 1 000.

Киев запросил встречу Путина и Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что во время переговоров Киев запросил встречу глав государств.

«Россия приняла это к сведению. Россия и Украина договорились детально прописать свои предложения по установлению прекращения огня», — заявил Владимир Мединский.

Он отметил, что переговоры продолжатся после того, как обе стороны представят свое видение возможного прекращения огня.

Напомним, по итогу переговоров Россия и Украина договорились об обмене пленными по формуле 1 000 на 1 000.