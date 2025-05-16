Politico: ЕС обсуждает полный запрет на торговлю с Россией
Отмечается, что торговое эмбарго станет предметом обсуждения на заседании Европейского политического сообщества в Албании. В качестве одной из мер обсуждаются «карательные пошлины на российский импорт». Ранее в Финляндии заявили о немедленной разработке 18-го пакета санкций против России.
Лидеры европейских стран рассматривают возможность введения полного запрета на торговлю с Россией. Об этом пишет издание Politico.
Отмечается, что торговое эмбарго станет предметом обсуждения на заседании Европейского политического сообщества в Албании. В качестве одной из мер обсуждаются «карательные пошлины на российский импорт».
Ранее в Финляндии заявили о немедленной разработке 18-го пакета санкций против России.